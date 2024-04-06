Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Bayram tatili için Eskişehir'e giden Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonrası beynine pıhtı attığı ortaya çıkan ünlü oyuncu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

BAHAR ÖZTAN'IN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Alço, 22 Mart'ta Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan'ın cenazesine katılmıştı. Alço, “Kalbi, ruhu çok güzel bir insandı. Yani bu kadar yıllar uğraştık. Kendi çaba sarf etti ama maalesef bu hastalık bir bulaşınca yakasını bırakmıyor insanın. 5 ay oldu bu hastanede yatalı, bir sürü tedaviler, yanlışlıklar oldu, kurtaramadık. Allah yani ruhunu şad etsin, toprağımız olsun. Allah ona öyle bir evlat verdi ki, yani yanından bir saniye dahi ayrılmayan, onunla yatan kalkan, bu hastalığın da başında olan öyle bir evlat gördü. Allah herkese de öyle bir evlat nasip. Onun için güzel bir şekilde gitti" diye konuşmuştu.

Kaynak: KARAR