Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor

“Kızılcık Şerbeti” dizisi izleyicler tarafından oldukça büyük bir merakla izleniyor. Gold Film imzalı diziye yeni bir isim dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye önümüzdeki bölüm genç bir yetenek konuk oluyor. Daha önce Netflix'in Adsız Aşklar ve NOW TV'nin Korkma Ben Yanındayım dizisinde rol alan Hatice Deniz, fenomen dizide rol alacak.

Hatice Deniz dizide Sevilay’ın (Özlem Çakar Yalçınkaya) kızı Begüm rolüne hayat verecek.

Kaynak: MYNET