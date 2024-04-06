MASAK incelemeye almıştı... Fenomen Şulemsi'ye ceza

Dilan Polat ve Engin Polat'ın "Kara para aklama", "vergi kaçırma" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Sosyal medyada lüks yaşantıları ile dikkat çeken ünlü fenomenler MASAK incelemesine takıldı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Güzellik merkezi sahibi olan bu fenomenlerden biri de Şulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk oldu. MASAK tarafından inceleme altına alınan Şulemsi güzellik salonlarına sağlık kuruluşu izlenimi verdiği gerekçesiyle para cezası aldı.
Daha önce de ünlü isim ve fenomenlerin aldığı cezaları duyuran avukat Emre Alıcı'nın iddiasına göre; Şulemsi'ye mevzuatlara uymadan yaptığı reklamlar yüzünden 550 bin TL'lik para cezası kesildi.
Birkaç sektörde işletme sahibi olduğu bilinen Şulemsi'nin Ramazan ayında alkolü bırakıp tövbe eden çalışanlarına çeyrek altın dağıttığı anlar uzun süre konuşulmuştu.
DEĞİŞİMİYLE GÜNDEMDEYDİ
Genç yaşında mal varlığı saymakla bitmeyen sosyal medya fenomenin yıllar içerisindeki değişimi de uzun süre gündemdeydi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.