06 Nis 2024 - 17:45- Magazin G:

Kuruluş Osman'a sürpriz oyuncu geliyor

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Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna Ümit Kantarcılar katılıyor.

Kuruluş Osman'a sürpriz oyuncu geliyor mask
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Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna peş peşe güçlü oyuncular kayılmaya devam ediyor. Erkan Bektaş ve Bengi Öztürk'ün ardından bir oyuncu daha fenomen diziye transfer oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ümit Kantarcılar dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Son olarak Ata Demirer, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel ile Netflix için çekilen "Bir İhtimal Daha Var" dizisinde başrol oynayan Kantarcılar, Kuruluş Osman'da Çavdar Tatarların liderin "Ulcay"a hayat verecek.

Ulcay'ın Osman'ın karşısına dişli bir rakip olarak çıkacak olması senaryonun gidişatını etkileyecek.

Kaynak: KARAR

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06 Nis 2024 - 17:45 - Magazin

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