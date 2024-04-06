Kuruluş Osman'a sürpriz oyuncu geliyor

Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna peş peşe güçlü oyuncular kayılmaya devam ediyor. Erkan Bektaş ve Bengi Öztürk'ün ardından bir oyuncu daha fenomen diziye transfer oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ümit Kantarcılar dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Son olarak Ata Demirer, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel ile Netflix için çekilen "Bir İhtimal Daha Var" dizisinde başrol oynayan Kantarcılar, Kuruluş Osman'da Çavdar Tatarların liderin "Ulcay"a hayat verecek.
Ulcay'ın Osman'ın karşısına dişli bir rakip olarak çıkacak olması senaryonun gidişatını etkileyecek.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.