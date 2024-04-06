Feci olay! Çiftçi devrilen traktörün altında kaldı

Edirne'de tarlasında ilaçlama yaptığı sırada devrilen traktörünün altında kalan Mehmet Gürler (68), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde meydana geldi. Tarlasında ilaçlama yapan Mehmet Gürler'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Gürler, hayatını kaybetti. Cenaze, ekiplerin incelemesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.