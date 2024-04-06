Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle devrilen elektrik direği üreticileri mağdur ediyor. Devrilen elektrik direğinden kopan teller de tehlikeye davetiye çıkarıyor. Üreticiler defalarca kez yetkililere bildirmelerine rağmen 2 buçuk aydır elektrik direğinin yapılmamasına isyan etti. Sorunun çözüme kavuşturulmaması ve sürekli olarak personel sıkıntısı bahanesiyle karşılaşılması, üreticilerin tepkisine sebep oluyor. Bahçe ve seralarındaki sebze ile ağaçların kuruduğunu söyleyen üreticiler yetkilileri göreve davet etti. Dim TV aracılığıyla yetkililere seslenen Ali Şimşek, “Yeşilöz Mahallesi’nde elektrik direği geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun yağış ve fırtına sonrası devrildi. 2 buçuk aydır elektriğimiz yok. Direğin yapılmasını bekliyoruz. Bahçemizi seralarımızı sulayamıyoruz. Bahçedeki ağaçlar sebzeler kurudu. Devrilen direkten kopan teller tehlike saçıyor. Yetkililere 15 kere sorunu bildirmemize rağmen aylardır yapılmadı. Bir sürü şikayet dilekçesi oluşturduk ama sonuç alamadık. Yetkilileri sorunu bildirdiğimiz zaman personel sıkıntıları olduğunu söylüyor. Yıl 2024. Böyle bir bahane olamaz. Aylardır elektrik direği yerde yatıyor. Üreticiler olarak çok mağduruz. Yetkililerin acilen çözüm bulmasını istiyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)
06 Nis 2024 - 16:57- Gündem Güncelleme:
Alanya’da üreticilerin elektrik isyanı!
Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi'nde devrilen elektrik direği nedeniyle aylardır yaşanan elektrik kesintisi, tarım ve sera işleriyle uğraşan üreticilerin isyan ettirdi. Bahçe ve seralarındaki sebze ile ağaçların kuruduğunu söyleyen üreticiler yetkilileri göreve davet etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.