Marketlerde yeni dönem! Bakanlık etiket kararını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda sektöründe tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve yanıltıcı uygulamaların önlenmesini hedefleyen yeni düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte gıda etiketlerinde gerçek gıda görseli yerine aroma vericilerin kullanılması durumunda ilgili gıda görselinin kullanılmasına kısıtlama getirildi.

Yönetmelikle birlikte, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla gıdanın adının etikette tüketici tarafından kolayca fark edilebilecek bir konuma ve aynı punto, stil ve karakterde yazılmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu sayede yanıltıcı görsellerin kullanımı önlenerek, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanacak.

BU KELİMELER KULLANILAMAYACAK

Ayrıca, tüketicilerin karıştırabileceği veya birbirine benzeyen gıdalarda kullanılan ifadelerin de belirli sınırlamalara tabi tutulması öngörülüyor. "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelerin artık gıda etiketlerinde kullanılmasına izin verilmeyecek. Örneğin, bitkisel margarinde "tereyağı keyfi" veya "tereyağı lezzeti" gibi ifadelerin kullanımına müsaade edilmeyecek.

SON TARİH BELLİ

Bu yeni düzenlemenin gıda işletmecileri için uyum süreci ise 31 Aralık 2026'ya kadar sağlanması gerekiyor. Bu tarihten sonra uygun olmayan gıdaların piyasada bulunması yasaklanacak.

Kaynak: Karar