Feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adana'da otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosikletin çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen motosikletlinin yakınları gözyaşı döktü.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. B.S.'nin kullandığı 06 DVV 258 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Veysi Aydın yönetimindeki 01 ARL 290 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Veysi Aydın ile arkasındaki yolcu, yere savruldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan yolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen Aydın'ın yakınları gözyaşı dökerken, B.S. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.