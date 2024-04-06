Bir dizi daha ekranlara veda ediyor

Bu sezon yeni dizilerle anlaşan TRT, sezon sonuna doğru da hangi dizilere devam edip etmeyeceğini belirliyor. Son olarak kanal cephesinden bir final haberi geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun başrollerini canlandırdığı "Kül Masalı" dizisinin ekrana veda etmesine karar verildi.

10. BÖLÜMDE VEDA EDİYOR

Perşembe akşamı 7. bölümü ekrana gelen dizinin 10. bölümde biteceği açıklandı.

Metin Balekoğlu’nun yönetttiği dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler de yer alıyordu.

Kaynak: KARAR