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Meryem Uzerli hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı

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Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Riyad'lı bir hayranının evine konuk olarak gitti. Hayranıyla sohbet ederek yemek yiyen oyuncu 4 milyon TL kazandı.

Meryem Uzerli hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı mask
Meryem Uzerli hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Meryem Uzerli hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
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Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı programında jürilik yapan Meryem Uzerli, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak katıldığı yemekle dikkatleri üzerine çekti.

Muhteşem Yüzyıl dizisi dünyanın 55 ülkesinde gösterilmeye devam ederken Uzerli'nin dünyanın her bölgesinden hayranları oluşmaya başladı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Riyad'lı bir aile hayranı olduğu Uzerli'yi evlerinde ağırladı. Ailenin davetini kabul eden oyuncu, birkaç saat içinde 4 milyon TL kazandı. Uzerli daha sonra başka bir iş için Özbekistan'a gitti. Kızları ve sevgilisiyle Almanya'da yaşayan Uzerli, reklam çekimleri için sık sık ülkeye geliyor.

Meryem Uzerli hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Meryem Uzerli hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Meryem Uzerli hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Meryem Uzerli hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı

Kaynak: Sondakika

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06 Nis 2024 - 16:41 - Magazin

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