Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Oğuz'un (2) cenazesi, toprağa verildi.
Nazilli ilçesi kırsal Bayındır Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, Mehmet Oğuz'un cansız bedenine ulaştı. Mehmet'in babası Selim Oğuz'un kanser hastası olduğu, hastanede tedavi gördüğü, annesi Büşra Oğuz'un da yanında refakatçi kaldığı öğrenildi. Mehmet'e bakan babaannesinin de hayvanlarına saman vermeye gittiği belirtildi.
TABUTU OMUZLARDA TAŞINDI
Mehmet Oğuz'un cenazesi, helallik alınması için evlerinin önüne getirildi. Daha sonra Mehmet'in tabutu, omuzlarda taşınarak 1 kilometre uzaklıktaki mahalle camisine getirildi. Mehmet'in annesi ile babası ayakta durmakta zorlanırken, cenazeye Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze, öğle vakti kılınan namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.