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Evleri boyayıp muhtarlığı kazandı; seçimden sonra da tulum giyip badanaya devam etti

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BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, mahallesindeki tüm evleri boyama vaadinde bulunan, vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü Necati Eren (61), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, mahalle nü...

Evleri boyayıp muhtarlığı kazandı; seçimden sonra da tulum giyip badanaya devam etti mask
Evleri boyayıp muhtarlığı kazandı; seçimden sonra da tulum giyip badanaya devam etti
Evleri boyayıp muhtarlığı kazandı; seçimden sonra da tulum giyip badanaya devam etti
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BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, mahallesindeki tüm evleri boyama vaadinde bulunan, vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü Necati Eren (61), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, mahalle nüfusunun yarısından fazlasının oyunu alarak muhtar seçildi. Seçim öncesi verdiği ‘Boyasız ev kalmayacak’ vaadini yerine getirmeye devam eden Eren’in, seçimden sonraki ilk işi de boyacı tulumlarını giyip mahallenin camisini boyamak oldu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Yamanlı Mahallesi’nde yaşayan, vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü Necati Eren, ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki 250 haneli 420 nüfuslu mahalleye muhtar adayı oldu. Mahallenin mevcut muhtarı ile birlikte 3 adayın yarıştığı seçimde Eren, 387 seçmenin oyunu almak için evlerini boyama sözü verdi. ‘Boyasız ev kalmayacak’ vaadini yerine getirmek için de boyacı tulumu giyip, kolları sıvayıp kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla, mahalledeki evlerin dış cephelerini badana yapmaya başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, resmi olmayan sonuçlara göre, 387 seçmenden 260’ının oyunu alan Necati Eren, muhtar seçildi. Seçimden sonra da Necati Eren’in ilk işi, boyacı tulumlarını giyip, mahallenin camisini boyamak oldu.

‘DEMEK Kİ HİZMET VERİNCE SEÇİM KAZANILIYORMUŞ’

Mahallede boyanan ev sayısı 35’e ulaşırken, bir süre Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşadığını ve oradaki her evin dış cephesinin aynı renk olmasından esinlendiği için böyle bir vaatle seçmenden oy istediğini belirten Eren, “Mazbatayı almadan camiyi boyamaya başladım. 35 ev boyandı. Seçimden sonra cami ve 3 ev boyadım. Köyü ilaçlama yaptım. Malzemeleri kendi imkanlarımla alıyorum. Benim verdiğim sözü yerine getirdiğim esnaf da destek oluyor. ‘Biz hizmetleri gördüğümüz zaman neden destek olmayalım’ diyorlar. Evleri boyama sözü vermiştik, durmadık devam ediyoruz. Mazbatayı almadık ama biz çalışmamıza devam ediyoruz. Benim için bu emeğin karşılığını almak çok güzel. Demek ki hizmet vermekle insanlar seçim kazanabiliyormuş. Benim en az oy alan azam dahi mevcut muhtarın 3 katı oy aldı” diye konuştu.

MAHALLENİN GİRİŞİNE ŞİKAYET VE ÖNERİ KUTUSU KOYDU

Boyadığı her evin duvarına Türk bayrağı asan Eren, mahallesindeki evlerin kapısını tek tek çaldığını ve mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinlediğine dikkat çekti. Mahallenin girişine şikayet ve öneri kutusu da koyan Eren, “Fakir, ihtiyaç sahibi, orta halli, zengin ayırmadım. Bütün çaldığım kapılara erzak kolisi dağıttım. İhtiyaç sahiplerine, kömür, yakacak, odun, kozalak dağıttım. Bazı evlerin yapılması gereken tamirat işlerini yaptım. Mahalle girişine şikayet ve öneri kutuları koydum. Demek istediğim şu; insanlara bir şey verebilirseniz, güzel bir şey ortaya çıkarırsanız, insanlar arkanızda duracaktır, size destek verecektir” dedi.

# seçim, Bir, başladı

06 Nis 2024 - 14:45 DHA Bursa- Gündem

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