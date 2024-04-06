Gönül Dağı'nın kadrosuna yeni oyuncu geliyor!

TRT ekranlarında 4 sezondur ekrana gelen “Gönül Dağı” dizisi cumartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Köprü Film’in yapımcılığını yaptığı, Yahya Samancı’nın yönettiği diziyi Ali Asaf Elmas, Teoman Gök ve Emel Çokçalışkan yazıyor.

134. BÖLÜMDE GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yarın akşam ekrana gelecek 134. bölümüne bir oyuncu daha katılıyor. Kübra Balcan, Eskişehir’de çekilen “Gönül Dağı” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu, “Fidan” rolüne hayat verecek ve Adile’nin (Süeda Çil) kızını canlandıracak. Dizinin yeni bölümünde Adile, Hüseyin’le (Erdal Cindoruk) birlikte kızı Fidan’ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirecek.

Kaynak: KARAR