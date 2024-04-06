YSK'dan flaş karar! CHP'ye geçen o ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

CHP, Kütahya'da İl Seçim Kurulunun vermiş olduğu "oylar yeniden sayılsın" kararına itiraz etmişti. YSK bu itirazı reddetti. Kütahya’da oylar yeniden sayılacak.

CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKMIŞTI

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kütahya'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı 40 bin 712 oy ile birinci parti çıktı.

MHP'nin adayı ise 40 bin 110 oy aldı. Aradaki fark ise 602.

İtirazı değerlendiren YSK, kentte oyların yeniden sayılmasına karar verdi.