Oyuncu Ahmet Kural baba oldu

"Çalgı Çengi, "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ahmet Kural, uzun süredir birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da Bodrum'da Cennet koyunda dünyaevine girdi.

Birkaç ay önce bebek beklediklerini duyuran çiftten güzel haber geldi. Kural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oğullarının doğduğunu açıkladı.

'ÇAĞLA DA KEMAL DE SAĞLIKLI'

Kural'ın açıklaması şu şekilde:

"Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural'la geldi. Her şey yolunda. Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik."