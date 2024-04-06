Alanya Belediyesi’nden kaçağa geçit yok

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent disiplinini sağlamak, halkın huzur ve güvenliğinin temini için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen Kızlarpınarı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kaçak yapı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden zabıta ekipleri, sahile yerleştirilen kaçak yapıyı aynı gün içinde kaldırdı. Konteyneri koyduğu belirlenen şahıslara ise 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu’na muhalefetten dolayı tutanak tutularak cezai işlem yapıldı. Kent genelinde hiçbir kaçak yapıya müsaade etmeyeceklerini, kaçak yapıların ivedilikle tespit ve imhasını sürdüreceklerini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde olmaları için çalışıyoruz. Hiçbir noktada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Kent disiplinin oluşması ve korunması hususunda taviz vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.