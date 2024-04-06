Alanya'da misinaya dolandı! Ekiplerden kurtarma operasyonu...

ALANYA Balıkçı Barınağı'ndaki tur teknelerinin bulunduğu bölgede deniz yüzeyinde deniz kaplumbağasının çırpındığını gören çevredekiler yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye tekneyle ulaşan ekipler, deniz kaplumbağasını sudan çıkardı. Vatandaşların da desteğiyle caretta carettanın ayaklarına dolanan misina uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından deniz kaplumbağasını denize bıraktı.