Türk kargo devi iflas etti: Kargoda eşyası olanlar ne yapacak?

Pandeminin gölgesini üzerinden atamadan yeni krizlerle boğuşan dünya ekonomisi, her geçen gün daha da karanlık bir tablo çiziyor.

Nakit sıkıntısı ve artan maliyetler, birçok şirketi zor durumda bırakıyor. Bu durum, Türkiye'de de kendini hissettiriyor. Son olarak, Türkiye'nin en büyük kargo firmalarından biri olan GKN Kargo'nun iflası, sektörde ve piyasalarda şok etkisi meydana getirdi.

GKN KARGO İFLAS ETTİ

Halk TV'de yer alan habere göre, Türkiye'nin köklü kargo firmalarından biri olan GKN Kargo, 2024 yılının Ocak ayında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme, şirkete yönelik tedbir kararı vererek komiser ataması yaptı. Fakat geçen süreçte GKN Kargo'nun mali durumu daha da kötüleşti. Faaliyetlerini sürdüremez hale gelen şirketin komiser heyeti, mahkemeye sunduğu raporda konkordato projesinin başarıya ulaşmasının imkansız olduğunu kaydetti.

EN KISA SÜREDE SONUÇLANAN KONKORDATO DOSYASI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Prof. Dr. Oktay Taş, Prof. Dr. Serdar Kale ile Mali Müşavir Canan Koçyiğit’ten oluşan komiser heyetinin imzasını taşıyan 39 sayfalık raporda, “Şirketin geçici mühletten faydalandığı her gün alacaklıların durumu daha da kötüye gitmekte” denildi.

Hızlı bir konkordato süreci sonrası GKN Kargo Lojistik Depo Şirketi'nin iflasına karar verildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen bu karar, Türk hukuk tarihinde en kısa sürede sonuçlanan konkordato dosyası olarak kayıtlara geçerken, tasfiye sürecine geçilen şirketin borcu ise 563 milyon lira seviyesinde.

FUTBOL TAKIMLARIYLA ANLAŞMIŞTI

GKN Kargo, çok sayıda işbirliğinin yanı sıra futbol takımlarına yönelik sponsorluk hamleleri ile adından sıkça söz ettirmişti. Ocak ayının ilk haftalarında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran şirket, konkordato talep etmişti. Sunulan proje kapsamında şirketin yeniden toparlanabileceği iddia edilse de, mahkeme tarafından yapılan komiser ataması, bu beklentinin mümkün olmadığına kanaat getirdi.

Mahkeme tarafından 563 milyon liralık borcu bulunan GKN Kargo'nun iflasına karar verildi. Dün yapılan duruşmaya, şirketten alacağı bulunan çok sayıda kişi de katılırken, şirket avukatları, kesin mühlet talebinde bulundu. Prof. Dr. Oktay Taş, Prof. Dr. Serdar Kale ile Mali Müşavir Canan Koçyiğit’ten oluşan komiser heyetinin imzasını taşıyan 39 sayfalık raporda, “Şirketin geçici mühletten faydalandığı her gün alacaklıların durumu daha da kötüye gitmekte” denildi.

563 milyon TL'lik borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise, aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep Spor ve Şanlıurfa Spor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

Kaynak: Milli Gazete