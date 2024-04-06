Konya'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 4 ölü 1 yaralı

Feci kaza Konya'nın Derbent ilçesinde Derbent-Beyşehir yolu Süleyman Yaylası yakınlarında meydana geldi. Yakup G. (22) idaresindeki 42 ZV 824 plakalı otomobil ile Ahmet K. (32) yönetimindeki 42 BC 811 plakalı otomobil kafa kafa çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Mustafa K. (94), Mustafa K. (62), Mehmet K. (59) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücülerden Yakup G. ise kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobil sürücüsü Ahmet K.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA