Konya'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 4 ölü 1 yaralı

Feci kaza Konya'nın Derbent ilçesinde Derbent-Beyşehir yolu Süleyman Yaylası yakınlarında meydana geldi. Yakup G. (22) idaresindeki 42 ZV 824 plakalı otomobil ile Ahmet K. (32) yönetimindeki 42 BC 811 plakalı otomobil kafa kafa çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Mustafa K. (94), Mustafa K. (62), Mehmet K. (59) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücülerden Yakup G. ise kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobil sürücüsü Ahmet K.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.