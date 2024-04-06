06 Nis 2024 - 14:27- Gündem G:

Bir "deprem skandalı" daha! Can veren polisin cenazesi 'çocuk' diye başka ilde defnedilmiş

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Şubat depreminde Kahramanmaraş’taki evi yıkılan ve günler sonra eşi ile 2 çocuğunun cenazesine ulaşılan 33 yaşındaki polis memuru Mustafa İlhan’ın cansız bedenine 14 ay sonra ulaşıldı. İlhan’ın cenazesinin kentteki başka bir aile tarafından, yakınları sanılarak defnedildiği ortaya çıktı. DNA testi sonrası İlhan’ın cenazesi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki ailesine teslim edildi.

Bir "deprem skandalı" daha! Can veren polisin cenazesi 'çocuk' diye başka ilde defnedilmiş mask
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Birinci yıldönümü geride kalan depremin yıkıcı etkisiyle yerle bir olan kentlerde yaşayanlar, bir yandan depremde ölen yakınlarının acısını unutamazken diğer yandan da ölü ya da diri bir şekilde ulaşamadıkları akrabalarını aramaya devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerde 50 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken birçok şehir harabeye döndü. Tüm bölgede depremle birlikte yıkılan evlerin enkazının tamamının kaldırılmasına rağmen resmi olmayan verilere göre yaklaşık 200 kişi 1 yıldır hala kayıp durumda.

33 yaşındaki polis memuru Mustafa İlhan, 6 Şubat’ta eşi ve iki çocuğuyla birlikte Kahramanmaraş’taki 109 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde yaşıyordu. Depremin hemen ardından enkazın başına giden yakınları beşinci günde 30 yaşındaki öğretmen gelinleri Fadime İlhan ve çocukları Eymen ve Cihan’ın cansız bedenlerine ulaştı ancak Mustafa İlhan’dan 1 yıldır hiçbir iz yoktu.

Başka bir aile yanlışlıkla defnetmiş

Önceki gün yetkililer tarafından bilgi verilen İlhan ailesi, deprem sonrası verdikleri DNA örneğinin eşleştiğini öğrendi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Mustafa İlhan’ın cenazesi Kahramanmaraş’taki başka bir aile tarafından yanlışlıkla defnedilmişti. Bugün ailesine teslim edilen 33 yaşındaki Mustafa İlhan’ın cenazesi memleketi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle Kurugeçit Şehitliği’ne defnedildi.

Cenaze töreni sonrası VOA Türkçe’ye konuşan Mustafa İlhan’ın ağabeyi Uğur İlhan, 14 aylık belirsizliğin son bulduğunu ifade ederek, “Deprem sonrası başka bir aile kendi cenazeleri zannederek kardeşimin cenazesini teslim almış ve defnetmiş. Verdiğimiz DNA eşleşince bizi aradılar ve gidip cenazemizi teslim aldık. Yaşadığına dair umutlarımız hep vardı ama belirsizlik bizi daha da yoruyordu. Sonucun böyle olmasını elbette istemezdik ama kardeşime ulaşmak az da olsa acımızı hafifletti. Şimdi ise yasımızı tutuyoruz’’ diye konuştu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törene kent protokolünün yanısıra polis memuru Mustafa İlhan’ın ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

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06 Nis 2024 - 14:27 - Gündem

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