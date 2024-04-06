- Spor

Türkiye şampiyonası Antalya'da başladı

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Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan kadınlar artistik ve ritmik Türkiye şampiyonaları, Antalya'da başladı.

Türkiye şampiyonası Antalya'da başladı mask
Türkiye şampiyonası Antalya'da başladı
Türkiye şampiyonası Antalya'da başladı
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İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonalarda, artistik branşında yıldız, genç ve büyüklerde 19 kulüpten 81 sporcu, ritmik branşında da yıldızlarda 34 kulüpten 134 sporcu kategorilerinde en yüksek puanı almak için performans sergiliyor.

Sporcular, artistik branşında atlama masası, kız paraleli, denge ve yerde, ritmik branşında ise top ve kurdele aletlerinde mücadele ediyor.

Şampiyonalar yarın sona erecek.

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06 Nis 2024 - 14:09 AA Antalya- Spor

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