Türkiye şampiyonası Antalya'da başladı

İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonalarda, artistik branşında yıldız, genç ve büyüklerde 19 kulüpten 81 sporcu, ritmik branşında da yıldızlarda 34 kulüpten 134 sporcu kategorilerinde en yüksek puanı almak için performans sergiliyor.
Sporcular, artistik branşında atlama masası, kız paraleli, denge ve yerde, ritmik branşında ise top ve kurdele aletlerinde mücadele ediyor.
Şampiyonalar yarın sona erecek.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.