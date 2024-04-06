Alanya'da korkutan kaza! Ağaca çarparak durabildi

Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Saray Mahallesi'nde Pelitlik Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 HZS 20 plakalı araç refüjlere çıkıp ağaca vurarak durabildi. Şans eseri maddi hasarla atlatılan kaza sonrası caddede trafik felç oldu. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.