Bayram fırsatçılığı! Otobüs biletlerine dev zam geldi

Ramazan Bayramı'nın 9 güne uzamasıyla birlikte, memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs bileti fiyatlarının yüksekliğine isyan etti. Bayram öncesi bilet fiyatlarının aniden yükseldiğini söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

'BU KADAR ZAM GELMESİ ÇOK ABES BİR DURUM'

İzmir'e gideceğini söyleyen Mehmet Aydın, “Ben Ankara'ya geçen hafta geldim iş için. Fakat bir hafta içerisinde fiyatlar yüzde 30-40 bandında artmış görünüyor. Bir hafta içerisinde bu kadar zam gelmesi çok abes bir durum. Yakıt fiyatlarına bakıyorsunuz öyle bir durum yok. Demek ki 9 günlük bayram tatilinden dolayı fırsatçılık yapıldı bence."

Üniversite öğrencisi Baturalp Koyun ise, "Bayramda ailemle buluşmak için seyahat etmek istiyorum. Ancak bilet fiyatları uçmuş durumda, özellikle bayram tatili olduğu için ekstra bir zam gelmiş. Bu yüzden bilet bulmak ve almak gerçekten zorlaştı. Ben sadece gidiş için biletimi 800 liraya aldım" şeklinde şikayet etti.

'FİYATLARDA YÜZDE 100'LÜK BİR ARTIŞ OLDU'

Bilet fiyatlarıyla ilgili konuşan firma yetkilisi Çetin Önal, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği tarifeye göre bilet fiyatlarında yüzde 35 oranında bir artış yaşandı" açıklamasını yaparken, uzun yol kaptanı Onur Akbulut ise, fiyatlarda yüzde 100'lük bir artış olduğunu belirtti.

Adana'ya seyahat eden Mustafa Hasırcı, "Biletimi 15 gün önce aldım ancak şimdi tekrar baktığımda fiyatlar daha da yükselmiş. Her gidişimde farklı bir fiyatla karşılaşıyorum. Bu durum ekonomimi ciddi şekilde etkiliyor" dedi.

'NORMAL SEFERLERİMİZ BİLE DOLMADI'

Firma yetkilisi Şahsen Yılmaz, "Otobüslerimiz yeni yeni dolmaya başladı. Ek sefer düşünmüştük ancak normal seferlerimiz dahi dolmadı. İnsanlar bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle seyahat edemiyorlar" şeklinde açıklamada bulunurken, son olarak üniversite öğrencisi Rabia Manda da, "Ailemin yanına Bursa'ya gitmek istiyorum ancak bilet fiyatları inanılmaz bir şekilde artmış durumda. Eskiden 200 liraya aldığım bileti şimdi 450 liraya almak zorunda kaldım" şeklinde yakındı.

Kaynak: Karar