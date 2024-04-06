Alanya'da yerleşik yabancılar iftarda buluştu

ALANYA'DA yaşayan binlerce yerleşik yabancı Alanya Belediyesi, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Müftülüğü'nün iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlenen iftarda buluştu. Emine Özmüftüoğlu Camii avlusunda gerçekleşen etkinliğe Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Müftüsü İhsan İlhan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile üyeleri ve Alanya'daki yabancı derneklerin temsilcileri katıldı.

'YENİ ALANYALI'

Etkinlikte konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yerleşik yabancılara 'Yeni Alanyalı' olarak hitap ettiklerini belirtti. Alanya'da 130'dan fazla milletten misafir ağırladıklarına değinen Özçelik, "Bu kutlu gecede onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Müslümanlığımızın ne kadar birleştirici olduğunu gösterebilmek adına onları sofralarımıza davet ettik. Her yıl olduğu gibi bu yıl bu misafirliği başarıyla tamamladık" dedi.Alanya Müftüsü İhsan İlhan ise organizasyonun dünyada, yaşanan kaos ortamına güzel bir mesaj olacağını belirtti. Yabancılar Meclisi Rusça ve İngilizce sözcüsü Gürcistan uyruklu Luiza Gigitashvili de yerleşik yabancı olarak etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek İslam kültürüne saygı duyduğunu söyledi.