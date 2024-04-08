Mahkemeden ilan

T.C.
ALANYA
3. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2020/230 Esas - İLAN-
Davacı , KEMAL ERCAN ileDavalı , MARY EİZABETH FLORES arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının ara kararı gereğince;
Juan ve Ramona kızı, 1972 (USA) Birleşik Devletler Vatantaşı, davalı MARY EİZABETH FLORES'e Ön İnceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalıya;“HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkememize sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ihtar olunur." ihtarı ile ön inceleme duruşma (05/06/2024 günü saat:11:15) günü yerine kain olmak üzere TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.05/04/2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.