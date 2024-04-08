Yakacak kömür alınacak

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ İÇİN 2024-2025 ISINMA DÖNEMİ 2 KALEM YAKACAK KÖMÜR ALIMI

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ANTALYA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI



ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ İÇİN 2024-2025 ISINMA DÖNEMİ 2 KALEM YAKACAK KÖMÜR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/430164

1-İdarenin a) Adı : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ANTALYA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI b) Adresi : BAYINDIR MAHALLESI AKDENIZ ÜNV. TIP FAK. KARSISI 0 07030 MURATPAŞA/ANTALYA c) Telefon ve faks numarası : 2422382207 - 2422382250 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ İÇİN 2024-2025 ISINMA DÖNEMİ 2 KALEM YAKACAK KÖMÜR b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KALEM 345.500 KG TİP-1 MEKANİK BESLEMELİ OLAN, 6.400 KCAL/KG, 10-18 MM FINDIK KÖMÜR 2. KALEM 234.500 KG TİP-1 MEKANİK BESLEMELİ OLMAYAN, 7.000 KCAL/KG, 18-150 MM CEVİZ KÖMÜR TEDARİK EDİLECEKTİR (NAKLİYE,BOŞALTMA ,İSTİFLEME DAHİL)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlı Birliklerine Teslim Edilecektir. Teslim Yerleri ve Teslim Yerlerinin Antalya İl Merkezine olan uzaklıkları ve Teslim Edilecek Miktarlara ait detaylar Ek'te "KÖMÜR TESLİM YERLERİ VE MİKTARLARI GÖSTERİR ÇİZELGESİNDE" belirtilmiştir. ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM YERLERİ VE MİKTARLARI GÖSTERİR ÇİZELGEDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAKTIR



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ANTALYA İL J.K.LIĞI İHALE KOMİSYONU ODASI



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde İTHALATÇI KAYIT BELGESİ İTHALATÇILAR; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ) MUAYENE AŞAMASINDA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. UYGUNLUK İZİN BELGESİ ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ) MUAYENE AŞAMASINDA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. DAĞITICI KAYIT BELGESİ DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDE ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ) MUAYENE AŞAMASINDA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ, KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ. (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ) MUAYENE AŞAMASINDA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. UYGUNLUK BELGESİ İSTEKLİLER SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ) MUAYENE AŞAMASINDA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.