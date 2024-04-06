O ilde utanç manzarası! Seçimde kaybedince makam aracını suyla doldurdu

Türkiye, pazar günü sandık başına giderek yerel yönetimlerin idaresini belirledi. Bazı seçim bölgelerinde itiraz süreçlerinden dolayı başkanlıklar henüz netleşmezken mazbatasını alan belediye başkanları görevlerine başladı.
SEÇİMİ KAYBEDEN AK PARTİLİ ADAYDAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
Samsun'da yaşanan bir olay ise tepki ile karşılandı. Samsun'un Kavak ilçesi belediyesinde 2 dönem başkanlık yapan AK Partili İbrahim Sarıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi adayı Şerif Ün karşısında seçimi kaybetti.
YRP'li Şerif Ün'ün 10 puan gerisinde kalan Sarıcıoğlu, makam aracını teslim ederken tepki çeken bir harekete imza attı. Sarıcıoğlu, kamu malı olan makam aracına zarar vererek içi su dolu halde belediye başkanlığına teslim etti. Aracın son durumu kamera ile kayıt altına alınarak görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.