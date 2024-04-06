Survivor'dan elenen Mustafa Kemal'den olay yaratan paylaşım! Her şeyi anlattı...

Survivor All Star her bölümüyle adından söz ettiriyor. Kavganın ve kaosun bitmediği yarışmanın son bölümlerinde şaşırtan bir olay yaşanmıştı.
İddialı yarışmacılardan Poyraz yarışmaya veda etmişti. Poyraz önce Sercan ardından da Hakan'a yenilerek Survivor'a veda ederken, sosyal medyada yorum yağdı.
"SURVİVOR EN İYİLERİ KÜSTÜRÜYOR"
Şaşırtan elemeyle ilgili bir yorum da elenen yarışmacılardan Mustafa Kemal'den geldi. Survivor'a gözyaşları içinde veda eden Mustafa Kemal, Poyraz'da kendisini gördüğünü ve Survivor'ın en iyi yarışmacıları küstürdüğünü belirtti.
Mustafa Kemal yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Ve benden beklenmeyen şok bir veda daha... Öyle bir Survivor düşünün ki... En iyileri küstürüyor. İşe yaramayanlar yani Nagihan'ın deyimiyle 'çerçöpler' gülerek eğlenerek devam ediyor. Yiğit Poyraz da biraz kendimi gördüm gibi bu düelloda... Hislerimiz, düşüncelerimiz benzer gibi geldi. Hayırlısı olsun Yiğit Poyraz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.