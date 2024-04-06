Emekliye bayramı yaşatacak gelime: O tarihte hesaplarda!

SGK Uzmanı Çetin Ateş, emeklilere sürpriz zam haberini canlı yayında duyurdu.

Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam gerçekleştirildi. Ancak yapılan zam düzenlemesinden 6 bin 700 TL ve altındaki kök aylığı alan vatandaşları etkilemedi. Bu sebeple en düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kaldı.

‘BÜTÇE YOK’ CEVABI

Yerel seçim öncesi emekliler ise iktidar tarafına açlık sınırının 16 bin TL’yi bulduğunu belirterek bir seyyanen artış talebini gündeme taşıdı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin talebine ekonomik reformları işaret ederek ‘bütçe yok’ cevabını vermişti.

CUMHURBAŞKANINDAN TEMMUZ TÜYOSU

Erdoğan’ın emeklilere Temmuz ayını işaret etmesinin ardından emekliler gözünü o tarihe çevirdi. 6 aylık enflasyon oranına göre maaş aratışı yapılacak olan emeklilere ise ne oranda yapılacağı ise merak ediliyor.

NET RAKAM

Bayram öncesi SGK Uzmanı Çetin Ateş, MAK Haber Canlı yayınında emeklilere sürpriz zam haberini verdi. Temmuz ayında gelecek maaş zammını 'Allah bereket versin' söylemi ile açıklayan Ateş, "Bizim Temmuz zamlarımız yüzde 25 olarak netleşmiş durumda, bu çok değişmez, çok inip çıkmaz. Bunu bir tarafa koymak gerek. Temmuz’dan önce ‘en düşük emekli maaşını 12.500 lira yaptık’ diyecekler yüzde 25 zam yaparlar. Çünkü TÜİK yüzde 25 veriyor” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber