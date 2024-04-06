- Ekonomi

Dolar sahiplerine panik yaşatacak gelişme: Ünlü ekonomist "30 TL'nin altına düşecek" diyerek o tarihi işaret etti!

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Murat Muratoğlu, doların düşüşüne dair önemli bir açıklama yaptı.

Dolar sahiplerine panik yaşatacak gelişme: Ünlü ekonomist "30 TL'nin altına düşecek" diyerek o tarihi işaret etti! mask
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Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, doların düşüşüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca yatırımcı elindeki varlığı değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Onlardan bazıları ise dolar, altın ve bitcoin oldu. Ancak son dönemlerde Merkez Bankası’nın faiz artışları da piyasada dalgalanmalara neden oldu. Bu sebeple pek çok yatırımcı ekonomistlerin ve uzmanların raporlarını merak ediyor.

ÜNLÜ BANKADAN 30 TL ÖNGÖRÜSÜ

Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın meşhur ünlü zengin Bankası Wells Fargo'nun yazdığı raporda doların 2025 yılında 30 liranın altında olacağı açıklanmıştı. Bankanın açıkladığı rapor ise yatırımcıları tedirgin etmişti.

BİR SÜRE KADAR GÖTÜREBİLİRSİN”

Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, doların düşüşün kalıcı olmayacağını belirtirken, Wells Fargo'nun dolar 30 lira altında olacak söylemlerini eleştirdi. Muratoğlu, “Koskoca banka, yolla o zaman bütün müşterilerin paralarını bozdur, 32 liradan kazancını alırsın, gelecek seneye 30 liranın altına doları sayarsın, kat be kat dolarları yer mi? Rapor yazarken yiyor ama. Bir de bunlara para ödüyorlar. Biz Türk Lirası değerli diyoruz, bu işi bir süre bu kadar götürebilirsin, doları tutabilirsin bir süre daha ya da serbest bırakabilirsin, şu anda doları tutma kudretleri var ve hatalı da olsa bu yola devam edecekler. Maalesef, bu tarz raporlar da onlara gaz veriyorlar, haliyle bu aralar Türk lirasının faizi ile birlikte dolardan fazla getireceği aşikar” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

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06 Nis 2024 - 04:49 - Ekonomi

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