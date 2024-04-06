Bakanlıktan akıllara durgunluk veren kampanya: Bu fiyata tapu zor bulunur!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 47 ilde 826 muhtelif arsaları açık artırmayla satışa çıkaracağını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında yer alan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 47 ilde 826 muhtelif arsaları açık artırmayla satışa çıkaracağını paylaştı. Arsalarda en düşük fiyat Mardin Nusaybin’de 40 bin lirayla satışa sunuldu.
Yüzde 25 peşinatla ve 24 ay vade imkanıyla ödemeler gerçekleşebilecek. Peşin ödemeye ise yüzde 20 indirim yapılacak. Açık artırma 24-25-26 Nisan tarihleri arasında saat 10:00’da iki şehirde olacak.
Ankara Çankaya’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde, İstanbul’da ise Halkalı’da bulunan İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda ihaleler yapılacak.
Bakanlık 47 ilde 826 muhtelif arsaları açık artırmayla satışa çıkarılacağını duyurmuştu. En çok arazinin satışa çıkarıldığı ilk 10 il ise şu şekilde oldu;
Konya 89
Ankara 75
Mersin 61
Mardin 52
İstanbul 45
Kırklareli 43
Afyon 34
Kayseri 33
Antalya 32
Çanakkale 32
Arsalar ve fiyatlarla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.