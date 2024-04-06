Bakanlıktan akıllara durgunluk veren kampanya: Bu fiyata tapu zor bulunur!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 47 ilde 826 muhtelif arsaları açık artırmayla satışa çıkaracağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında yer alan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 47 ilde 826 muhtelif arsaları açık artırmayla satışa çıkaracağını paylaştı. Arsalarda en düşük fiyat Mardin Nusaybin’de 40 bin lirayla satışa sunuldu.

Yüzde 25 peşinatla ve 24 ay vade imkanıyla ödemeler gerçekleşebilecek. Peşin ödemeye ise yüzde 20 indirim yapılacak. Açık artırma 24-25-26 Nisan tarihleri arasında saat 10:00’da iki şehirde olacak.



Ankara Çankaya’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde, İstanbul’da ise Halkalı’da bulunan İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda ihaleler yapılacak.

Bakanlık 47 ilde 826 muhtelif arsaları açık artırmayla satışa çıkarılacağını duyurmuştu. En çok arazinin satışa çıkarıldığı ilk 10 il ise şu şekilde oldu;

Konya 89

Ankara 75

Mersin 61

Mardin 52

İstanbul 45

Kırklareli 43

Afyon 34

Kayseri 33

Antalya 32

Çanakkale 32

Arsalar ve fiyatlarla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Kamu Son Haber