Sigara tiryakilerine nefes yok: Bir gruba daha zam şoku

Son dönemde, yerel seçimlerin ardından, tüketici ürünlerine yönelik fiyat artışları devam ediyor. Özellikle, Winston marka sigaralara geçtiğimiz günlerde uygulanan 8 TL'lik fiyat artışı kamuoyuna ilan edilmişti.
Bugün itibarıyla, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı Erol Dündar tarafından, BAT marka sigaralara 6 ile 8 TL arasında bir zam yapıldığı bildirildi. Bu zamla birlikte, BAT markasının en düşük fiyatlı sigarasının maliyeti 56 TL'ye yükseldi. En son yapılan fiyat güncellemesiyle, BAT marka sigaraların yeni fiyat listesi belirlendi. İşte yeni fiyatlar...
DUNHILL, DOUBLE BLUE: 72 TL
KENT SWİTCH, DARK BLUE: 60 TL
KENT D RANGE, BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG: 61 TL
KENT DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWİTCH: 61 TL
KENT BLUE, WHITE: 65 TL
KENT SLIMS, (TÜM ÜRÜNLER): 67 TL
ROTHMANS, TÜM ÜRÜNLER: 57 TL
TEKEL 2000, TÜM ÜRÜNLER: 56 TL
TEKEL 2001, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
VICEROY, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
PALL MALL, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
MALTEPE & SAMSUN: 61 TL
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.