- Ekonomi

Sigara tiryakilerine nefes yok: Bir gruba daha zam şoku

ABONE OL Google News Sayfamız

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT markalı sigaralara yapılan zam miktarını duyurdu. Buna göre, bu markanın en düşük fiyatlı sigarasının fiyatı 56 TL'ye, en yüksek fiyatlısının ise 72 TL'ye yükseldi.

Sigara tiryakilerine nefes yok: Bir gruba daha zam şoku mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Son dönemde, yerel seçimlerin ardından, tüketici ürünlerine yönelik fiyat artışları devam ediyor. Özellikle, Winston marka sigaralara geçtiğimiz günlerde uygulanan 8 TL'lik fiyat artışı kamuoyuna ilan edilmişti.

Bugün itibarıyla, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı Erol Dündar tarafından, BAT marka sigaralara 6 ile 8 TL arasında bir zam yapıldığı bildirildi. Bu zamla birlikte, BAT markasının en düşük fiyatlı sigarasının maliyeti 56 TL'ye yükseldi. En son yapılan fiyat güncellemesiyle, BAT marka sigaraların yeni fiyat listesi belirlendi. İşte yeni fiyatlar...

DUNHILL, DOUBLE BLUE: 72 TL
KENT SWİTCH, DARK BLUE: 60 TL
KENT D RANGE, BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG: 61 TL
KENT DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWİTCH: 61 TL
KENT BLUE, WHITE: 65 TL
KENT SLIMS, (TÜM ÜRÜNLER): 67 TL
ROTHMANS, TÜM ÜRÜNLER: 57 TL
TEKEL 2000, TÜM ÜRÜNLER: 56 TL
TEKEL 2001, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
VICEROY, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
PALL MALL, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
MALTEPE & SAMSUN: 61 TL

Sigara tiryakilerine nefes yok: Bir gruba daha zam şoku

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Son, devam

06 Nis 2024 - 03:26 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Sigara tiryakilerine nefes yok: Bir gruba daha zam şoku mask
Sigara tiryakilerine nefes yok: Bir gruba daha zam şoku
İnternet alışverişinde fahiş fiyatlara flaş karar: Vatandaşın yüzünü güldüren gelişme! mask
İnternet alışverişinde fahiş fiyatlara flaş karar: Vatandaşın yüzünü güldüren gelişme!
Merkez Bankası'ndan flaş gayrimenkul kararı: "Sonlandırılabilir!" mask
Merkez Bankası'ndan flaş gayrimenkul kararı: "Sonlandırılabilir!"
Kredik kartı faizlerinde dev düzenleme: İşte yeni oranlar mask
Kredik kartı faizlerinde dev düzenleme: İşte yeni oranlar
Bakan bayram öncesi müjdeyi verdi; ödemeler hesaplara yatırıldı mask
Bakan bayram öncesi müjdeyi verdi; ödemeler hesaplara yatırıldı
Herkes dövizin düşmesini isterken onlar yükselmesi için çağrı yaptı: "Acilen 40 TL olmalı" mask
Herkes dövizin düşmesini isterken onlar yükselmesi için çağrı yaptı: "Acilen 40 TL olmalı"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber