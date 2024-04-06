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Alev topuna dönen gece kulübü olayında tutuklama kararı

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 8 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklama kararı verildi. Yangının nedenleri ve sorumlularıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alev topuna dönen gece kulübü olayında tutuklama kararı mask
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İstanbul'un Gayrettepe semtinde, bir gece kulübünde meydana gelen yangın felaketinde 29 vatandaş hayatını kaybetti. Yangın, kulübün bulunduğu 16 katlı yapının alt katlarında devam eden yenileme çalışmaları sırasında başladı. Olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde, 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelileri sabahın erken saatlerinde polis nezaretinde İstanbul Adliyesi'ne getirdi. İfadeleri alınan 2 kişi serbest bırakılırken, diğer 9 kişi mahkemeye sevk edildi. Yangınla ilgili iş yerinin tüm ruhsat ve çalışma izinleri, denetim kayıtları gibi belgeler titizlikle inceleniyor. Ayrıca, olayın gerçekleştiği süreçteki kamu görevlilerinin sorumlulukları da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

"YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI" DETAYI

Dursun Ç. ve Sibel Ç., yüzde 50 ortaklığa sahip oldukları gece kulübünde meydana gelen ve üç çalışanın yaşamını yitirmesine yol açan olayla ilgili olarak şirket sahibi oldukları belirlendi. İlk bulgulara göre, şüphelilerin ihmali sonucu gerçekleşen bu olayda, yangın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve yangın söndürme sistemlerinin işlevsiz kaldığı tespit edildi.

İş yerinde saklanan yanıcı malzemeler, açık alev kullanımı ve kaynak sırasında etrafa saçılan kıvılcımların yangına sebep olduğu, ayrıca yangın anında kullanılması gereken çıkış yollarının kapalı bulunduğu ve yangın tüplerinin bir kısmının da bozuk olduğu belirlendi.

Bu talep üzerine, mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 8'i, "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçlamasıyla tutuklanırken, bir şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartı uygulandı.

Alev topuna dönen gece kulübü olayında tutuklama kararı

Kaynak: Kamu Son Haber

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06 Nis 2024 - 03:23 - Asayiş

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