İnternet alışverişinde fahiş fiyatlara flaş karar: Vatandaşın yüzünü güldüren gelişme!

Aydın'da yaşayan Ali Emre Dingin, bir telekomünikasyon şirketinin sunduğu hizmete telefon yoluyla internet abonesi oldu. Reklamlarla cezbetmiş olan bu hizmet için bir yıllık sözleşme imzaladı; fakat, taahhüdün ikinci ayından itibaren beklenmedik fatura artışlarıyla karşılaştı. Şirketle iletişime geçtiğinde, vergi oranlarındaki değişikliklerin fatura tutarlarını etkilediği bilgisini aldı. Yine de, altıncı ayda, taahhüdün bitim tarihinin erkene çekildiğini ve yeni fiyatlandırma ile otomatik olarak bir yıl daha yenilendiğini bildiren bir mesajla şaşkına döndü.

Bu durum karşısında hizmeti iptal etmek isteyen Dingin, şirketin internet sitesi, yazılı talepler ve noter aracılığıyla yaptığı iptal girişimlerine rağmen aboneliğin sonlandırılmadığını gördü. Bunun üzerine Efeler Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu, ancak ret yanıtı aldı. Son çare olarak Aydın Tüketici Mahkemesi'ne başvuran Dingin'in itirazı mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, Tüketici Hakem Heyeti'nin kararını iptal ederek, Dingin'in lehine karar verdi ve şirketin, fazladan tahsil edilen fatura bedellerini ve Dingin'in yapmış olduğu masrafları kendisine iade etmesine hükmetti.

BAŞVURUNCA İCRA ŞOKU YAŞADI

Sürekli internet faturasının yüksek geldiğini ve aboneliğini her türlü başvurusuna rağmen sonlandıramadığını söyleyen Ali Emre Dingin, şikayet ve yorum sitelerinde ilgili firma hakkında çok sayıda buna benzer şikayet oluğunu hatta çoğu aboneye hukuksuz icra yollayarak haksız kazanç sağladığı konusunda yazılar olduğunu dile getirdi. Dingin, bunları da gördükten sonra ilgili firma hakkında hak arama mücadelesine girdiğini belirterek, “İlk önce Efeler Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. THH ilgili firmadan savunma isteyince firma avukatları bana hukuksuz bir şekilde ilamsız icra takibi başlattı ve bunu savunma olarak ilgili konunun icrada olduğunu hakem heyetinin yetkisiz olduğu konusunda THH'ye yazdılar. THH icra dosyasının konusuna özellikle de tarihlere dikkat etmeden başvurumu reddederek görevsizlik kararı verdi” dedi.

“TÜKETİCİ DERNEĞİ BAŞKANI TÜKETİCİNİN HAKKINI KORUYAMADI”

Aydın Tüketici Derneği Başkanının da üyeleri arasında yer aldığı Efeler Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz eden Dingin, “Efeler THH üyeleri arasında Aydın Tüketici Derneği Başkanı da bulunmaktadır. Tüketici hakem heyetlerinin kurulmasındaki amaç 30 bin TL altındaki tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamak içindir. Tüketici hakem heyetlerine vatandaşın ulaşımı kolaydır. Masrafı yoktur. Asıl amaç tüketiciyi korumaktır. Mahkeme süreçleri hem masrafı vardır, ayrıca hukuk bilgisi gerektirir ve uzun sürer. Bunu bilen bazı şirketler çeşitli hukuk büroları ile anlaşıp bu işi haksız kazanç yoluna çevirebilmektedir. Bundan dolayı heyette yer alan üyelerin daha dikkatli dosyaları inceleyip ya da bilirkişiye sunmaları tüketicilerin yararına olacaktır. Benim dosyamı inceleyen heyet arasında Aydın Tüketici Derneği Başkanı da varmış. İlgili başkanın tüketicinin hakkını koruyamaması da açıkçası beni üzdü” dedi.

“İCRA TAKİBİNE MUTLAKA 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİN”

Tüketicileri de uyaran Dingin, “Abone olmadan önce mutlaka çeşitli şikâyet sitelerinden ilgili firma hakkında yorumlara bakmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca hukuksuz icra takibi başlatıldığını düşünüyorlarsa mutlaka kendilerine tebliğ edilen tarihten sonra 7 gün içinde ilgili icra müdürlüklerine itiraz etmeleri gerekiyor. İtiraz edildiği zaman icra işlemi durmaktadır. 7 gün içinde itiraz etmezlerse haklarında icra takibi başlamaktadır. Bu yüzden süre çok önemlidir. Abonelik sözleşmelerini de mutlaka okumaları gerekmektedir. Çünkü firmalar aboneliklerini sonlandırdıklarında ek ücret taleplerini sözleşmeye yazıp o ücreti ödemeden aboneliklerini sonlandırmamaktadır” dedi.

“HAKSIZ ÖDEME ALINIRSA THH'YE BAŞVURUN”

Aydın Tüketici Mahkemesinin, Efeler THH kararını iptal ederek kendini haklı bulduğunu ve fazla ödenen tüm miktarın ve masrafların kendisine ödenmesi şeklinde karar verdiğini belirten Dingin, “Efeler THH kararına itiraz ettim ve Aydın Tüketici Mahkemesi THH'nin kararını bozdu. Diğer tüketiciler de haksız bir ödeme yaptıklarını düşünüyorlarsa mutlaka önce THH'ye başvurmalarıdır. Yanlış bir kararla karşılaşırlarsa mutlaka Tüketici Mahkemelerine itiraz etsinler” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber