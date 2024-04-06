Merkez Bankası'ndan flaş gayrimenkul kararı: "Sonlandırılabilir!"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroekonomik istikrarı desteklemek amacıyla makroihtiyati politika çerçevesini daha işlevsel hale getirme yönünde adımlar attığını açıkladı. Piyasa dinamiklerinin sağlıklı işleyişini teminat altına alacak ve finansal istikrarı muhafaza edecek şekilde politikaların basitleştirilmesi sürecinin sürdüğü vurgulandı.

Duyuruda, "Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır." denildi.

MENKUL KIYMET TESİSİ NE OLUYOR?

Menkul kıymet tesisi, finansal piyasalarda menkul kıymet alımı, satımı ve saklaması gibi işlemleri gerçekleştiren kuruluşlara verilen genel bir terimdir. Bu kuruluşlar, yatırımcıların menkul kıymetlerle ilgili işlemlerini kolaylaştırır ve güvenli bir şekilde saklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlemelerine göre, bankaların belirli Türk lirası cinsinden menkul kıymetleri Merkez Bankası nezdinde bulundurmaları gerekmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber