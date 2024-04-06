Kredik kartı faizlerinde dev düzenleme: İşte yeni oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni düzenlemesiyle, kredi kartı borçlarında uygulanan aylık maksimum sözleşmeli faiz oranı, yüzde 3,66'dan yüzde 4,25 seviyesine yükseltildi. Bu değişiklik, nakit avans ve benzeri işlemleri kapsamamakta olup, kredi kartı kullanımlarında geçerli olacaktır.

Aylık referans faiz oranına eklenen ek puan miktarı, önceki 55 baz puandan 114 baz puana çıkarılarak hesaplandı. Yeni hesaplama metoduyla, kredi kartı borçları için belirlenen aylık maksimum sözleşmeli faiz oranında bir artış gerçekleşti.



AKDİ FAİZ NEDİR?

Akdi faiz, ödenmemiş borç miktarına uygulandığında, geri ödeme toplamının yükselmesine neden olur. Bu, borcun zamanında ödenmemesi durumunda, geri ödenecek olan meblağın artış göstermesi demektir. Dolayısıyla, akdi faizler borcun maliyetini artırıcı bir faktör olarak işlev görür.

Kaynak: Kamu Son Haber