Cumhurbaşkanı kararıyla bölgelere yeni müdürler atandı: İşte Resmi Gazete'deki liste...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürüten Bahtiyar Topal'ın yerine, Ömer Bolat'ın Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü pozisyonuna getirildiği bildirildi.
Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden transfer olan Bolat, yeni görevine başlamak üzere atandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde ise dört bölge müdürünün görevden alındığı duyuruldu. 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, 8. Bölge Müdürü Serkan Tepe ve 15. Bölge Müdürü Dursun Bozkurt'un yerine yeni isimlerin atandığı açıklandı.
Böylece 6. Bölge Müdürlüğüne Sencer Kestir, 7. Bölge Müdürlüğüne Denizhan Erol, 8. Bölge Müdürlüğüne Ziya Çolak, 15. Bölge Müdürlüğüne ise Abdulkerim Kaya getirildi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.