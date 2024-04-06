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Tekke uçuşa geçirdi

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Ligin 11. haftasında Ömer Erdoğan'dan 10 puanla 15. sırada aldığı Corendon Alanyaspor'u adeta uçuşa geçiren Fatih Tekke, son haftalarda adından sıkça söz ettiriyor

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CORENDON Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ömer Erdoğan'dan 10 puanla 15. sırada devraldığı turuncu yeşilli ekipte adından söz ettiriyor. Gaziantep'i deplasmanda 3-0 yenen turuncu yeşilliler 4'te 4 yaparken, yenilmezlik serisini de 7 maça taşıdı. Corendon Alanyaspor, 46 yaşındaki başarılı teknik adam yönetiminde sırasıyla Trabzonspor'u 3-1, Sivas'ı 2-1, Kayserispor'u da 1-0 yenmişti.

Tekke uçuşa geçirdi

20 MAÇ 32 PUAN


Tekke, Alanyaspor'un başında 20 Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 32 puan topladı. Alanyaspor, ligde 42 puana ulaştı ve ateş hattından uzaklaşarak üst sıralara tırmanmayı başardı. Turuncu yeşilli ekip, bayramın ardından ligin 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray'ı Alanya'da konuk edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

# trabzonspor, Alanya, fatih

06 Nis 2024 - 02:13 - Spor

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