Tekke uçuşa geçirdi

CORENDON Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ömer Erdoğan'dan 10 puanla 15. sırada devraldığı turuncu yeşilli ekipte adından söz ettiriyor. Gaziantep'i deplasmanda 3-0 yenen turuncu yeşilliler 4'te 4 yaparken, yenilmezlik serisini de 7 maça taşıdı. Corendon Alanyaspor, 46 yaşındaki başarılı teknik adam yönetiminde sırasıyla Trabzonspor'u 3-1, Sivas'ı 2-1, Kayserispor'u da 1-0 yenmişti.

20 MAÇ 32 PUAN



Tekke, Alanyaspor'un başında 20 Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 32 puan topladı. Alanyaspor, ligde 42 puana ulaştı ve ateş hattından uzaklaşarak üst sıralara tırmanmayı başardı. Turuncu yeşilli ekip, bayramın ardından ligin 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray'ı Alanya'da konuk edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ