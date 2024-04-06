'Kalp Damar'da yeni uygulama

Alanya’da yaşayan 71 yaşındaki Hamdi Yılmaz, göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cemal Köseoğlu'na başvurdu. Yapılan detaylı muayene ve testler sonucunda anjiografisi yapıldı ve sağ koroner kalp damarında kritik darlıklar tespit edildi. Doç. Dr. Köseoğlu; meslektaşları Doç. Dr. Ali Çoner, Doç. Dr. Can Ramazan Öncel, Uzm. Dr. Hakan Şengül ile hastanın durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Hasta Yılmaz’ın da onayı alınarak aynı seansta kişiye balon anjioplasti ve stent işlemi planlandı. Müdahale esnasında damar içerisinde balon kateterinin kritik darlık bölgesinde ileri derece kireçlenme nedeniyle darlık bölgesinden geçmediği görüldü. Bunun üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji hekimleri Alanya’da ilk defa uygulanan ve rotasyonel “aterektomi” denilen damar tıraşlama yöntemini başarıyla gerçekleştirdi. Tıkanan damarı tıraşlama yöntemi ile açılan hastanın sağ koroner damarına balon ve stent işlemi uygulandı. Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Can Ramazan Öncel, “Damar tıraşlama işlemi atar damarda yapılırsa bu işleme aterektomi denir. Bu cihazlar matkap ucu gibi dönerek çalıştığı için bu işleme rotasyonel aterektomi denilmektedir. Özellikle ciddi sertleşmiş ve kireçlenmiş kalp damarları için anjiografi sırasında bu işlem yapılabilir. Kalp damarındaki kireçlenmiş plakların aterektomi ile temizlenip uygun damar yapısı haline getirilir ve o bölgeye balon ve stent yerleştirilebilir. Ciddi tıkanıklıklarda ve normal anjioda yeteri kadar açılamayan darlıklarda bu yöntemi kardiyoloji bölümü olarak başarıyla uygulamaktayız. Bu işlem sırasında tıkalı damarın daha ucuna pıhtı kaçma riski olduğundan bu konuda tecrübeli kalp doktorları tarafından işlem uygulanmalıdır. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu tarz hastalarımız gönül rahatlığıyla bizlere başvuruda bulunabilirler" diye konuştu. (Alanya EA Hastanesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya EA Hastanesi