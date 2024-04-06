‘Hakkımı helal etmiyorum’

Bahçe, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, "2008 yılında önceki dönem kaymakamlarımızdan Hulusi Doğan'ın hizmete açtığı Sapadere Kanyonu’nu 2009 yılında yapılan ihalesinde en yüksek teklifi vererek aldık. Bin kişilik restoran, kafe ve benzeri sosyal alanlar yaparak, Alanya ve Türkiye turizmine tanıttık ve alternatif turizm merkezi olarak 10 yıl boyunca aile şirketimiz tarafından hizmet verdik.



Kira süresi bitince Alanya Belediyesi tekrar ihaleye çıkardı, bizlerin de iştirak ettiği 7 ihale yapıldı. Ne hikmetse 7 ihalenin 7’sini de sudan sebeplerle, 7 defa iptal etti. İhale sürecinde bir şekilde bizleri bıktırdılar, usandırdılar ve işletmeyi bir şekilde eski Belediye Başkanı kendisine yakın bir şirkete verdi. Eski belediye başkanı bugün yeni belediye başkanımız Osman Tarık Özçelik'e devir teslim töreninde, Alanya halkından helallik istemiş. Seçim meydanlarında 'Ben Kadir Gecesi'nde doğdum' diyen eski belediye başkanına, şu ağır mübarek Ramazan ayında ve Kadir Gecesi arefesinde hakkımı helal etmediğimi, bütün kamuoyuna ilan ediyorum" ifadelerine yer verdi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi