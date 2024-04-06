'Bölge turizminde büyüme bekliyoruz'

2023 yılı turizm verileriyle ilgili açıklamalarda bulunan MATSO Başkanı Güngör, Türkiye olarak 2023 yılında 56 milyon 694 bin turist ağırlandığını belirterek, 2022 yılında bu rakamın 51 milyon civarında olduğunu aktardı. 2022 yılında Antalya'ya 13,2 milyon, 2023 yılında ise 15,3 milyon turist geldiğini ifade eden Başkan Güngör, şunları söyledi:

"Manavgat- Side turizm destinasyonuna 2022 yılında yaklaşık 4,3 milyon turist, 2023 yılında ise 5,1 milyon turist gelmiştir. Turizm sezonu yeni başlamasına rağmen konaklama tesislerimizde rezervasyon oranları şimdiden çok yüksek olarak gerçekleşmektedir. Antalya'da 2024 yılında tüm zamanların rekoru kırılarak 18 milyon turist, Manavgat- Side turizm destinasyonunda ise 6 milyon civarında rekor sayıda turist bekliyoruz" dedi.



'TURİZME 12 AY SÜREKLİLİK KAZANDIRMALIYIZ'



Bölge ve ülke turizminin 12 aya yayılarak nitelikli hale getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Güngör, "2024 turizm sezonu rezervasyonları beklentimizin üzerinde gerçekleşiyor. Olağanüstü bir durum yaşanmaz ise içinde bulunduğumuz turizm sezonunun son yılların en verimli sezonu olmasını bekliyoruz. Bölgemizde turizm sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler ekonominin diğer alanlarını da pozitif anlamda etkileyecektir. Çünkü turizm aynı zamanda diğer sektörlere çok geniş bir pazarlama alanı açıyor. Bu nedenle turizm sezonunun verimli geçecek olması genel çerçevede ekonomik verilerin pozitif bir yöne doğru seyretmesine sebep oluyor" diye konuştu.



'BÖLGE TANITIMINA ÖNEM VERİYORUZ'



MATSO'nun turizme katkı sunmak için tanıtıma önem verdiğine vurgu yapan Başkan Güngör, Manavgat- Side turizm destinasyonunu daha iyi tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılarak tanıtım çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Güngör, bölge turizmine yönelik kurumsal ve bireysel tanıtımların yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yapılan tanıtımların çok büyük katkı sağladığını ifade etti. (DHA)

Kaynak: DHA