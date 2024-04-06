- Gündem

ALTSO tarihinde bir ilk

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) iftarında sayısal rekor kırıldı. Binlerce iş insanı ALTSO Başkanı Eray Erdem'in düzenlediği iftarda bir araya geldi

ALTSO tarihinde bir ilk mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ALTSO Başkanı Eray Erdem, "ALTSO olarak bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu tekrar bizlere hatırlatıp, davetimize teşrif eden binlerce üyemize çok teşekkür ederim" dedi.


ALTSO tarihinde bir ilkin yaşandığı iftara Alanya Kaymakamı Dr Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri, dernek ve STK başkanları ile binlerce ALTSO üyesi katıldı.


‘BURADA KİMSE MİSAFİR DEĞİL’


Olive Garden’da gerçekleşen iftar programında kısa bir konuşma yapan ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO’nun iftar sofrasında üyelerin misafir değil ev sahibi olduğuna vurgu yaparak, ALTSO üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erdem, “Burada kimse misafir değil, herkes ev sahibi. Herkese geldiği için teşekkür ederim. Geçen yıl yaşanan deprem felaketinden dolayı iftarımızı yapamadık. Elimizden geldiği kadar afetzedelere yardım gönderdik. Bu yıl üyelerimizin de isteği üzerine gerçekleştirdik" dedi.


‘BAYRAMLAŞMA BAYRAMIN 1. GÜNÜ 12.00’DE’


ALTSO üyelerinin Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Başkan Erdem, "Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bayramın birinci günü ALTSO hizmet binamızda saat 12.00’de bayramlaşma törenimiz olacaktır. Tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu. (ALTSO/BÜLTEN)

Kaynak: ALTSO

# Bir, deprem, Alanya, fatih, günü, aile

06 Nis 2024 - 01:39 - Gündem

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Tartışan tarafları ayırmak istiyorlardı; tabancayla vuruldular mask
Tartışan tarafları ayırmak istiyorlardı; tabancayla vuruldular
Korkunç olay! Çürümüş erkek cesedi bulundu mask
Korkunç olay! Çürümüş erkek cesedi bulundu
Alanya'da feci kaza! Otomobil metruk binaya çarptı mask
Alanya'da feci kaza! Otomobil metruk binaya çarptı
Yaşlı kadını parçalayıp öldüren köpeklerin sahibi tutuklandı mask
Yaşlı kadını parçalayıp öldüren köpeklerin sahibi tutuklandı
Feci olay! TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı mask
Feci olay! TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı
Tehlike Alanya'nın çok yakınında. Seferberlik çağrısı yapıldı mask
Tehlike Alanya'nın çok yakınında. Seferberlik çağrısı yapıldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber