Galaksimizdeki kara deliğin yeni görüntüsü yayınlandı

Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT), Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın net fotoğrafını paylaştı. Space.com internet sitesinin haberine göre, EHT, kara deliğin net fotoğraflarını yayınladı. Bilim insanlarının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu'nun merkezinde yer alıyor.

BU KEZ KENDİ GALAKSİMİZDEKİ KARADELİĞİ GÖRÜNTÜLEDİK

Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti. Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor.

İLK KARADELİK 2019'DA YAYINLANMIŞTI

Kara deliğin ilk görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor. Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi