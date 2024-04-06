- Teknoloji

Jeff Bezos'un uzay istasyonu dört kritik aşamayı geçti

ABONE OL Google News Sayfamız

Uluslararası Uzay İstasyonu sonsuza kadar var olmayacak ve NASA, potansiyel adaylara yüz milyonlarca dolar akıtıyor. Gelecek vaat eden adaylardan biri olan Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ile Sierra Space arasındaki ortak girişim olan Orbital Reef, kritik dört aşamayı geçti.

Jeff Bezos'un uzay istasyonu dört kritik aşamayı geçti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ÇARŞAMBA günü NASA, Orbital Reef'in gelecekteki astronotların ve turistlerin idrarını geri dönüştürecek bir sistem de dahil olmak üzere en önemli teknolojilerinden bazıları için dört önemli kritik sınavı geçtiğini bildirdi .

NASA'nın Ticari Alçak Dünya Yörüngesi Geliştirme Programı yöneticisi Angela Hart, NASA'nın duyurusunda, "Bu kilometre taşları, ticari bir destinasyonun insan yaşamını destekleyebilmesini sağlamak için kritik öneme sahip" dedi. Bu sınavlar Orbital Reef'in bir dizi testten geçmesini içeriyordu. Bu sistem, insanların uzay istasyonunda nefes alması için hava ve içmesi için temiz su sağlayacak.

NASA'nın bildirdiğine göre, testlerden bazıları sistemin havadaki yabancı maddeleri temizleme, geri dönüşüm için idrarı geri kazanma ve bir su deposunu muhafaza etme yeteneğini içeriyordu. ISS, NASA'nın deyimiyle "normal insan faaliyetleri"nden (çoğunlukla nefes alma, terleme) su ve oksijeni geri dönüştüren benzer bir sisteme sahip.

GELECEKTEKİ UZAY İSTASYONU

NASA , alçak Dünya yörüngesinde, emekli olduktan sonra ISS'nin yerini alabilecek ticarileştirilmiş, Amerika liderliğindeki uzay istasyonları geliştirme hedefinin bir parçası olarak Blue Origin ve Sierra Space'e 172 milyon ABD doları ödül verdi. Bu istasyon, NASA'nın astronotlarını göndermeye devam edebileceği, kendi kamaralarını ve laboratuvar alanını kiralayabileceği bir yer olacak. Ancak istasyonlar ticari şirketlere ait olacağı için uzay turistlerine de açık olabilecek. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Olacak, Yer, devam, sonra, günü, Emekli, Hava

06 Nis 2024 - 01:23 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Dev zırhlı araçlardan buluşlar çıktı mask
Dev zırhlı araçlardan buluşlar çıktı
Xiaomi Tesla'ya rakip oluyor mask
Xiaomi Tesla'ya rakip oluyor
Yurt dışından telefon alanlar dikkat... O madde değiştirildi! mask
Yurt dışından telefon alanlar dikkat... O madde değiştirildi!
Bir zamanların efsanesi geri dönüyor: Özellikleri merak ediliyordu... mask
Bir zamanların efsanesi geri dönüyor: Özellikleri merak ediliyordu...
Yapay zekanın önü kesilemiyor: Sırada o meslek grubu var! İşsiz kalma riski yüksek... mask
Yapay zekanın önü kesilemiyor: Sırada o meslek grubu var! İşsiz kalma riski yüksek...
Doğal afetlere yapay zeka önlemi mask
Doğal afetlere yapay zeka önlemi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber