- Teknoloji

Xiaomi Tesla'ya rakip oluyor

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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli aracını (EV) piyasaya sürecek ve bugünden itibaren sipariş almaya başlayacak.

Xiaomi Tesla'ya rakip oluyor mask
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CEO Lei Jun bu hafta Speed ​​Ultra 7'nin (SU7) 500.000 yuan (2 milyon 235 bin TL) altında fiyatlandırılacağını söyledi. Bu hamle, teknoloji devinin Tesla ve BYD gibi rakipleriyle mücadele etmesini sağlayacak.

DEV FİYAT HAMLESİ

Xiaomi'nin elektrikli otomobil pazarına girişi, satış büyümesinin küresel olarak yavaşlaması ve fiyat savaşını tetiklemesiyle gerçekleşti. Firma, SU7'nin telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer cihazlarıyla paylaşılan işletim sisteminin mevcut müşterilerin ilgisini çekeceğini umuyor. Araştırma firması Counterpoint'e göre Xiaomi, yaklaşık yüzde 12'lik pazar payıyla dünya çapında üçüncü en büyük akıllı telefon satıcısı konumunda.

DEVLERLE KARŞILAŞTIRILIYOR

Xiaomi'nin geçen yıldan bu yana tanıtımını yaptığı SU7, Porsche'nin Taycan ve Panamera spor otomobil modelleriyle karşılaştırılıyor. Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# yüzde, Otomobil, pazar

06 Nis 2024 - 01:00 - Teknoloji

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