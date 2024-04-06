Xiaomi Tesla'ya rakip oluyor

CEO Lei Jun bu hafta Speed Ultra 7'nin (SU7) 500.000 yuan (2 milyon 235 bin TL) altında fiyatlandırılacağını söyledi. Bu hamle, teknoloji devinin Tesla ve BYD gibi rakipleriyle mücadele etmesini sağlayacak.
DEV FİYAT HAMLESİ
Xiaomi'nin elektrikli otomobil pazarına girişi, satış büyümesinin küresel olarak yavaşlaması ve fiyat savaşını tetiklemesiyle gerçekleşti. Firma, SU7'nin telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer cihazlarıyla paylaşılan işletim sisteminin mevcut müşterilerin ilgisini çekeceğini umuyor. Araştırma firması Counterpoint'e göre Xiaomi, yaklaşık yüzde 12'lik pazar payıyla dünya çapında üçüncü en büyük akıllı telefon satıcısı konumunda.
DEVLERLE KARŞILAŞTIRILIYOR
Xiaomi'nin geçen yıldan bu yana tanıtımını yaptığı SU7, Porsche'nin Taycan ve Panamera spor otomobil modelleriyle karşılaştırılıyor. Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. (HABER MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.