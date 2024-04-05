Otoyollarda bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek isteyen tatilciler akşam saatlerinde yola çıkmaya başladı. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

YOĞUNLUK HAFTASONU DA DEVAM EDECEK

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli geçişindeki rampalar ve virajlar nedeniyle trafikte yer yer yavaşlamalar meydana geldi. Trafik ekipleri yol güzergahları üzerinde ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor. Araç yoğunluğunun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA