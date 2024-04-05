05 Nis 2024 - 23:39- Gündem G:

Kanlı tartışma! Babasını bıçakla katletti

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Malatya'da bir kişi iftar sonrası 63 yaşındaki babasıyla tartıştı. Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı. Yaşlı adam olay yerinde öldü.

Kanlı tartışma! Babasını bıçakla katletti mask
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Malatya'da Mahmut Nedim Mutlu (63), tartıştığı oğlu Mert Mutlu tarafından bıçakla öldürüldü. 

Olay, akşam saatlerinde Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İftar yemeği sonrası Mahmut Nedim Mutlu ile oğlu Mert arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mert Mutlu, mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Mahmut Nedim Mutlu vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde kalırken, sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mahmut Nedim Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldüren ve elinden hafif yaralanan Mert Mutlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşamını yitiren babanın cenazesi, ekiplerin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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05 Nis 2024 - 23:39 DHA Malatya- Gündem

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