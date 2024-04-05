Mabel Matiz müjdeyi verdi! Tarkan'la düet yolda

Mabel Matiz, Saba Tümer’in sorularını yanıtladı. Tarkan ile görüştüğünü ve onunla güzel bir çalışma yapmak istediğini belirten Mabel Matiz, "1-2 yıldır tanışıyoruz. Harika bir insan, harika bir enerji. Beni de destekler, iyi dileklerini hep paylaşır. Niyetimiz var ama henüz şarkıya karar veremedik. İnşallah doğru şarkıyı bulduğumuzda olacak. Bakalım..."
TARKAN'IN MI, MABEL MATİZ'İN Mİ ŞARKISI OLACAK?
Ünlü şarkıcı, Saba Tümer’in "Senin şarkın mı, onun şarkısı mı?" olacak sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“İkisi de olabilir. Kimin şarkısı olsun diye konuşmadık. Ama 'O şarkı bu' dediğimiz anda yaparız."
Mabel Matiz, Saba Tümer’in “Daha o şarkı gelmedi” sözüne ise gülerek “Henüz gelmedi galiba" yanıtını verdi.
Kaynak: CNNTURK
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.