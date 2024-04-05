Fabrika alev alev yandı. İşçiler hastaneye kaldırıldı

Çerkezköy'de kara yolu üzerinde bulunan bulaşık süngeri ve bezi üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı fabrikada çalışan bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere sağlık ekipleri müdahale ederken, bazıları hastaneye kaldırıldı.
5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA da söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Söndürme çalışmalarına takip eden Ergene Kaymakamı Kadir Duman, yangının başlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini belirterek, 29 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini söyledi. Duman, "Bölge il ve ilçelerden takviye ekipler geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden 4 TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor. Ancak soğutma çalışması biraz uzun sürebilir" dedi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.