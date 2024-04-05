Fabrika alev alev yandı. İşçiler hastaneye kaldırıldı

Çerkezköy'de kara yolu üzerinde bulunan bulaşık süngeri ve bezi üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı fabrikada çalışan bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere sağlık ekipleri müdahale ederken, bazıları hastaneye kaldırıldı.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA da söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Söndürme çalışmalarına takip eden Ergene Kaymakamı Kadir Duman, yangının başlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini belirterek, 29 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini söyledi. Duman, "Bölge il ve ilçelerden takviye ekipler geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden 4 TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor. Ancak soğutma çalışması biraz uzun sürebilir" dedi.

Kaynak: DHA