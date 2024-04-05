Flaş gelişme! Yapı Kredi Bankası satılıyor mu?

Yapı Kredi Bankası'nın kamuoyunda oluştuğu satılma Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankasına satılıyor iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Çıkan haberler üzerine Koç Holding tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu açıklaması yapıldı, Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Basın-yayın organlarında, Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) dahil Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda YKB'de potansiyel hisse alımı için görüşmelerin yapıldığı yönünde haberler çıkmıştır. Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi